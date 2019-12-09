Soğan yüklü tırda yangın
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Soğan yüklü tırda yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde soğan yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:07
Soğan yüklü tırda yangın

'in ilçesinde soğan yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.


Olay, Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi. 06 AY 2704 plakalı soğan yüklü tır, Pozantı Tarsus istikametine giderken dorsesi alev aldı. Tır şoförü Hüseyin Ş. kendi imkanları ile alev alan aracına müdahale ederken, diğer sürücüler itfaiyeye verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tarsus İtfaiye ekipleri yangını aracın çekici bölümüne sıçramadan söndürdü. 27 ton soğanın bulunduğu araçtaki soğanlar ise zarar gördü.


Trafik ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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