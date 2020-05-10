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Soğan üreticisi destek bekliyor

Soğan üreticisi destek bekliyor
10.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:07

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı ve Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanda ihracat kararının geç açıklanması nedeniyle üreticilerin çok zor durumda kaldığını, yeni önlemler alınarak, destek kararlarının açıklanmasını beklediklerini bildirdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı ve Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanda ihracat kararının geç açıklanması nedeniyle üreticilerin çok zor durumda kaldığını, yeni önlemler alınarak, destek kararlarının açıklanmasını beklediklerini bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, bu yıl soğanda havaların serin gitmesinden dolayı rekoltenin geçen senenin 2 katına çıkacağını söyledi. Korona virüs salgını sebebiyle ülkemizde ve tüm dünyada tedbirler alındığını, bu önlemlerden birinin de ihracatın durdurulması olduğunu ifade eden Doğan, "Sağlık kadar gıdanın da öneminin anlaşıldığı bu zamanlarda üreticiler zor günler geçirmeye başladı. Üretim olmazsa sürdürülebilir bir ekonominin ve yaşamın olamayacağını birçok kez belirtmiştik. Soğan hasadından önce yaptığımız haberlerde, 20 Nisan'da ihracata izin verilmesi gerektiği, aksi halde soğan fiyatlarının çok düşeceğinin altını çizerek, yetkililerin konuya çözüm getirmeleri hususunda adım atmalarını istemiştik" dedi

Geçen yıl 5 ile 6 lira arasında ilk hasadı yapılan soğanların bu yıl 2,5 ile 3 lira arasında kamyon üzeri piyasaya çıktığını söyleyen Doğan, bunun uzun sürmeyeceğini ve fiyatların hızlı bir şekilde aşağı düşeceğini öngörerek yetkililere bildirdiklerini belirtti. Doğan, "Geçen seneden, Amasya, Çorum, Polatlı, Eskişehir, Şereflikoçhisar, Ereğli'de hallerde 50 bin ton kışlık soğan bulunmaktadır. Ülkemizin günlük 5 bin ton olan soğan tüketimi lokantalar, restoranlar ve otellerin kapalı olmasından dolayı yüzde 50 düştü. Tüketimi düşen soğanını fazla büyütmek istemeyen üreticilerimiz bir dönüme 1,5 ton verim kaybını göz önüne alarak hasadını 1 hafta erken yaptı. Soğanın erken hasat edilmesinin ve ihracatın olmamasının soğanda stok fazlasına neden oldu" diye konuştu.

Ziraat Odaları olarak Bakanlık yetkilileri ve milletvekilleriyle görüştüklerini dile getiren Mehmet Akın Doğan, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde ihracat sınırlandırılarak açıldı fakat bu karar yeni sorunlara neden oldu. İhracat kararının geç açıklanması nedeniyle, en büyük pazarlardan olan Rusya Mısır'dan soğan ithal etmeye başladı. Ülkemizden alınan soğanın fiyatı yaklaşık yüzde 55 oranında düştü. Şu anda 1500 ton, ortalama 55 tır soğan ihracat için yola çıkıyor fakat maliyetinin altında satıldığı için üretici zarar ediyor, ürününü satmak istemiyor. Ayrıca ihracatta toplamda 20 bin ton kotanın olması, firma başına 250 ton ihracata izin verilmesi, daha sonra bu rakamın 106 tona çekilmesi, bölgemizde işi bilen 10 firmanın dışında, piyasada bilgisi olan olmayan 300'e yakın firmanın soğan ihracatına başlamasına sebep oldu. Para kazanamayan birçok firmanın daha sonra ihracattan çekilmesi, çiftçiyi ve tüccarı çok zor durumda bıraktı" dedi

Düşük fiyatlardan dolayı soğan alım ve satımının durduğunu vurgulayan Doğan, "İhracatla ilgili alınan geç ve yanlış kararlar en büyük pazarımız olan Rusya'yı kaybetme noktasına getirdi, üreticiler çok zor durumda kaldı. Yetkililerden bir an önce yeni önlemler alarak, destek kararlarının açıklanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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