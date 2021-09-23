Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar - Haberler
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Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Sağlık

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar Ankara Bala'da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçiler Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerince aşılandılar.

ANKARA (İHA) - Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar

ANKARA - Ankara Bala'da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçiler Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerince aşılandılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara Bala'da hastaneye gitme fırsatı bulamayan soğan tarlasında çalışan işçilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekiplerince aşılanma görüntülerini paylaştı. Koca paylaşımında, "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız" dedi.

Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan işçiler, aşılarını yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederken herkesi aşı olmaya davet ettiler.

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar

Soğan tarlasında çalışan çiftçiler sağlık ekiplerince aşılandılar
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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