Soğan stokçuları ve soğandaki mantar hastalığı esnafı da olumsuz etkiledi

Durumdan, pazarcılar kadar halciler ve kamyoncular da şikayetçi

AYDIN - Soğan fiyatlarındaki anormal artış ile birlikte soğanda yaşanan sıkıntı, tüketicinin yanı sıra pazarcı esnafı ile birlikte halcileri ve kamyoncuları da olumsuz etkiledi. Ege Bölgesi'nin en büyük hallerinden biri olan ve her gün onlarca tır soğan satışının gerçekleştiği Acarlar Halinde soğandaki anormal artış durgunluğa neden oldu. Kimsenin halinden memnun olmadığı halde, halcisinden pazarcıya, at arabacısından tır şoförlerine kadar herkes durumdan şikayetçi.

Ege Bölgesi'nin en büyük hallerinden birisi olan ve her gün değişik illerden getirilen onlarca tır soğanın satışının yapıldığı İncirliova Acarlar Hali'nde soğan alınıp satılmaz oldu. Eskiden birkaç saat içerisinde bir tır soğanı sattıklarını şimdi ise fiyatlardaki anormal artış nedeniyle mal satamadıklarını belirten halciler, soğan fiyatlarının eski haline gelmesinin herkesi rahatlatacağını belirttiler.

Durumdan şikayetçi olan pazarcı esnafları ise soğan alıp satmayı korkar hale geldiklerini belirterek, her yemekte kullanılan soğanı eskiden tonla satın alırken bugün kilo ile alıp pazara çıkarmaya başladıklarını söylediler.

Sıkıntı tüccarlardan kaynaklanıyor

Şu anda toptan 2,5 lira ile 3 lira arasında olan soğanın 1 lira ile 1,5 lira arasında olması gerektiğini belirten pazarcı esnafı sıkıntının tamamen stokçulardan kaynaklandığını belirttiler. Sergide 3 liraya satabildikleri soğanı toptan 3 liraya satılmasının ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirten pazarcı esnafı pahalı olduğu için soğan almadıklarını belirttiler.

Durumdan şikayetçi olan halciler ise soğanda bu yıl yaşanan küf ve mantar hastalığından dolayı aldıkları ürünün büyük bir bölümünün çöpe gittiği için fiyatların yükseldiğini belirterek sağlam gibi görünen soğanların içinin çürük çıktığını söylediler. Tarladan depoya kaldırılan soğanın bu yıl görülen hastalık nedeniyle büyük bir bölümünün çürüdüğü için çöpe gittiğini belirten halciler, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı fiyatların yükseldiğini ileri sürdüler.