Soğan ihracatına 4 ay sonra izin çıktı Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde ihracata izin verilecek.

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde ihracata izin verilecek. Kaynak: Dunya.com