Soğan ihracatına 4 ay sonra izin çıktı
Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde ihracata izin verilecek.
30.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:19
Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde ihracata izin verilecek.
Kaynak: Dunya.com