Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş - Haberler Ekonomi
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Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Ekonomi

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı, hasadı başlayan soğanın kilosu 80 kuruştan alıcı buluyor.

YOZGAT (İHA) - Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

YOZGAT - Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı, hasadı başlayan soğanın kilosu 80 kuruştan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta hasat başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Anadolu insanının sofralarının baş tacı olarak bilinen soğanı toplayan işçilerin çalışmaları drone ile görüntülenirken binlerce soğan çuvalının yer aldığı tarlalar kırmızıya büründü.

Mercimek Ören köyü Muhtarı Cemal Yıldız, bu yıl 70 dönüm alana mor soğan ektiğini söyleyerek " Biz soğanı köy olarak yaklaşık 50 yıldır ekiyoruz. Bu yıl da 60-70 dönüm mor soğan ektim. Tahmini olarak 250 ton civarı soğan hasadı yapacağız. Verimde sıkıntı yok ama şu an soğanın bir satış değeri yok. A kalite soğanı tarlada 80 kuruştan satıyoruz. Biz birkaç yıldır bu konulardan rahatsızız, yani girdi fiyatları ile bugünkü sattığımız fiyatların orantısı çok zıt değişiyor. Biz bir gübreyi 150 liradan alırken şu an 340 liraya almaya başladık. Sadece 6 ayda değişen bir fiyat bu. Bugünde 80 kuruşa soğan satıyoruz, kalemde kurtarmıyor. Ama biz geleneksel olarak bunu yapıyoruz, yapmazsak ne yapacağız ya üretimden çekileceğiz ya da sabırla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise bu yıl ilçede 5 bin dönüm alana soğan ekimi yapıldığını belirterek, "Kümbet ovamızın verimli topraklarında bu sene 25 bin ton ürün hasadı elde edeceğiz bu sene verimli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli olur. Bu yıl ilçemizde 5 bin dönümde soğan ekimi yapıldı. Bunun 2 bin dönümü mor soğan, 3 bin dönümü de sarı soğan. Toplamda 25 bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Verimli bir yıl geçiriyoruz. Mor soğan genelde ihracata gidiyor sarı soğanın da yurt içinde tüketimi sağlanıyor. Pazar sıkıntısı şu an için yok, alım oluyor. Şu an depolama yapılıyor ihtiyaç halinde soğanların sevkiyatları yapılıyor. Pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Ekonomi Haberleri
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