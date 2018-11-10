Soğan fiyatı tavan yaptı

Soğanların yüzde 40'ında beliren küf hastalığı sonrası, ürün azalması sebebiyle soğanın fiyatı neredeyse ikiye katladı

Geçtiğimiz hafta 2.5 TL'den satılan soğanın fiyatı 4 TL'ye kadar yükseldi

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan:

"Gerekirse ithalat da yapılabilir veya ihracat bazı ürünlerde kısıtlamaya gidebilir. Çünkü başka çare yok."

"Herhangi bir suni yükseltme konusu varsa bakanlığımızın bu konuda yetkisi var ve müdahale eder diye düşünüyorum"

ANTALYA - Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, soğanda çıkan hastalık sonrası fiyatının yükseldiğini belirterek, "Tedbir almak lazım. Gerekirse tabi ithalat da yapılabilir veya ihracat bazı ürünlerde kısıtlamaya gidebilir. Başka çare yok. Çünkü tüketiciyi korumak zorundayız" dedi.

Geçtiğimiz hafta mutfakların temel gıda maddelerinden olan soğanların yüzde 40'ında hastalık belirtilmesinin ardından bu durum fiyatlara da yansıdı. Depolarda çürüyen kuru soğanlar, rekoltenin düşmesiyle birlikte fiyatını neredeyse ikiye katladı. Parakende fiyatı 2.5 liradan satılan kuru soğanın fiyatı, bugün itibariyle 4 TL'ye kadar yükseldi. Fiyattaki artışa en büyük sebep hastalık sonrası ürün azalması olarak gösterilirken, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da bu durumun devam etmesi durumunda çözüm olarak ithalat ya da ihracatın kesilmesi gerektiğini söyledi.

"Mani olmak çok zor"

Soğandaki durumun arz ve taleple doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Tavşan, "Piyasaya iç tüketim ve dış ticaretin talep ettiği kadar ürünü sunmamız gerekiyor. Bu dengede bir bozulma olduğu zaman fiyatların yükselmesine veya düşmesine mani olmak çok zor" dedi.

"Bakanlığın müdahale etmesi gerekiyor"

Bu yıl soğan ve patateste bir çeşit hastalık bulunduğunu belirten Tavşan, hastalık sonrası yeterli rekoltenin oluşmadığını ifade ederek, depolardaki malların tehlikede olduğunun sinyalini verdi. Tavşan, soğandaki bu durumun dengeleri değiştireceğine vurgu yaparak, "Özellikle güney kesimlere ihracatımız da var. Ondan dolayı maalesef şuanda dengeler bozularak yükselme sürecine geçti. Buna yetkilerin tedbir alması gerekiyor. Çok yükselirse bu sefer halkın alım gücüyle ilgili sıkıntı yaşanabilir. Patates ve soğan da halkın temel tüketim maddeleri arasında. Onun için dikkat edilmesi lazım ve bakanlığımızın da depolara dikkat etmesi gerekir. Herhangi bir suni yükseltme konusu varsa bakanlığımızın bu konuda yetkisi var ve müdahale eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Başka çare yok"

Soğanın fiyatının geçen hafta 2.5 lira olduğunu anımsatan Tavşan, "Bir anda böyle bir yükselme oldu. İnşallah spekülatiftir ve bir an önce geçer ama öyle gözüküyor ki kolay geçeceğe benzemiyor. Tedbir almak lazım. Gerekirse tabi ithalat da yapılabilir veya ihracat bazı ürünlerde kısıtlamaya gidebilir. Başka çare yok. Çünkü tüketiciyi korumak zorundayız" ifadelerini kaydetti.

Fiyatların Antalya'da şuanda 3.5 TL olduğunu belirten tüccarlar da durumdan memnun olmadıklarını ifade ettiler. Hastalık sonrası soğan oranında düşüş yaşandığını kaydeden tüccarlar, fiyatın ilerleyen sürede ilerleyeceği ön görüsünde bulundular.