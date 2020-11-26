Soğan dolma nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Zeytinyağlı soğan dolma tarifi, malzemeleri, püf noktası
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Soğan dolma nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Zeytinyağlı soğan dolma tarifi, malzemeleri, püf noktası

26.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:57
Soğan dolma nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Zeytinyağlı soğan dolma tarifi, malzemeleri, püf noktası

Masterchef'te bu akşam zeytinyağlı yemekler yapılacak ve bir kişi dokunulmazlık ödülünü alacak. Peki, Zeytinyağlı yemekleri nelerdir? Soğan dolma nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Zeytinyağlı soğan dolma tarifi, malzemeleri, püf noktası nedir?

26 Kasım Masterchef'te dokunulmazlık heyecanı sürüyor. Mavi takım ile kırmızı takım zeytinyağlı yemekleri yaparak karşı karşıya geliyor.

MasterChef 2020'nin bu akşamki dokunulmazlık menüsünde birbirinden farklı lezzetler vardı ve yarışmanın takipçileri bu akşam TV8 ekranlarında MasterChef 2020 izleyicisi, soğan dolması tarifini, malzemelerini ve püf noktasını sorgulamaya başladı. Peki, 26 Kasım Perşembe akşamı dokunulmazlık mücadelesinin en merak edilen lezzetlerinden biri olan soğan dolması nasıl yapılır? Tarif detayları haberimizde…

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMA MALZEMELERİ

5 adet kuru soğan

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3 su bardağı su (haşlamak için)

1 çay kaşığı tuz (haşlama suyuna)

İç malzemesi için:

1 su bardağı pirinç

1 kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 tablet tavuk bulyon

Üzeri için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su (kontrol edilip sonradan da sıcak su ilavesi yapılacak suyunu çektikçe)

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ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMA NASIL YAPILIR?

Soğanların kabuklarını soyup bıçakla diklemesine bir yarısından keselim.

Bir çay kaşığı tuz eklediğimiz suya bırakalım.15-20 dk soğanlar yumuşayana kadar haşlayalım.

Haşlanan soğanları süzüp yapraklarına ayıralım.

İç harcı için; 1 su bardağı yıkanıp süzülmüş pirinç, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 er çay kaşığı kekik ve pul biber (karabiber de ekleyebilirsiniz), 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tablet Knorr bulyonu da rendeleyerek karışıma dahil edelim. Bulyonla dolmalarımız çok daha lezzetli bir hale gelecektir. Güzelce karıştıralım.

Yapraklarına ayırdığımız soğanların bir ucuna iç harcından koyup rulo şeklinde diğer ucuna kadar saralım.

Uygun bir tencereye dizelim.

Üzerine 1 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim.

Üzerine küçük bir kapak ya da tabak kapatalım (dağılmamaları için). Yüksek ateşe koyalım. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp pişmeye bırakalım. Sık sık kontrol edelim. Gerekirse sıcak su ilavesi yapalım.

İyice piştikten sonra altını kapatıp 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Üzeri için tereyağı ve salça kızdırabilirsiniz.

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