Sofya'da 5 Madalya Garanti





Yıldız ve Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Bulgaristan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde 5 isimle madalyayı garantilerken, yıldızlarda da yoluna 9 boksörle devam ediyor.



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden organizasyonda dün oynanan maçların ardından genç millilerde 57 kg Havvanur En, 60 kg Çağla Aluç, 64 kg Canser Oltu, 69 kg Ayşegül Sağır ve 81 kg Makbule Uysal rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.



Yıldız Milli Takım'dan 9 boksör ise önümüzdeki günlerde madalya için ringe çıkacak. Organizasyon, 10 Temmuz'daki final müsabakalarının ardından sona erecek. - Ankara