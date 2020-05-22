Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu yerli ve milli lastiklerle yarıştı
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Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu yerli ve milli lastiklerle yarıştı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılan Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yerli ve milli üretim ANLAS marka lastikle yarıştı.

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu yerli ve milli lastiklerle yarıştı
22.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:01

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılan Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yerli ve milli üretim ANLAS marka lastikle yarıştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nde TMF Milli Takımlar Kaptanı Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Lastik AŞ tarafından tasarlanıp, üretilen ANLAS Viento Sport ile yarıştı.

Milli yarışçılar, tarihi İstanbul sokaklarında görsel bir şölen sunabilmek için yerli lastiklerin performansına güvenirken, Türk şirketinin ürün kalitesi sporcuların Dolmabahçe, Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçerek Taksim'deki finişe ulaşmasına yardımcı oldu.

BAŞKAN UÇAR: "YERLİ VE MİLLİ FİRMALARIMIZI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Federasyon olarak birçok alanda ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Dünya şampiyonalarında başarıyı hedefliyor, sosyal hayatta da motosiklet kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek, organizasyonlarımızda da yerli ve milli firmalarımızı destekliyoruz. ANLAS marka lastiklerin hem uluslararası hem de ulusal yarışlardaki başarılı performansını Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile bir kez daha görmüş olduk. Markamızın global markalar ile rekabet eder seviyede olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyoruz" dedi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı ise yüksek performanslı motosikletler için lastik üreten dünyanın 7 büyük markasından birisi olduklarını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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