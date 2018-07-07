Kenan Sofuoğlu, Lamborghini Eleştirilerine Yanıt Verdi: Asıl Sebep AK Parti'yle Beraber Olmamız

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, lüks aracıyla ilgili eleştirilere, "Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, AK Parti'yle beraber olmasıdır." dedi.

SOFUOĞLU, YEMİN TÖRENİNE MOTOSİKLETİ İLE GELDİ

Sofuoğlu, 27. Dönem 1. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla milletvekillerinin Meclisteki ant içme törenine motosikletle geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE MOTOSİKLETİ TERCİH ETTİ

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletle Meclise gelmeyi tercih ettiğini söyledi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafiğin her zaman sorun olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, yoğunluk olduğu zamanlarda her zaman tercihini motosikletten yana kullandığını söyledi.

Bugünün kendisi için anlamlı ve özel olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"KANUNSUZ BİR ŞEY VARSA ELEŞTİRENLER KARŞIMA ÇIKSIN"

Kenan Sofuoğlu, daha önce kayıt için Meclise geldiği lüks arabası nedeniyle linç girişimi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kayıt işlemleri için iyi ki o arabamla gelmişim. Benim alnım ak, başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Araç ortada. Araştırılsın, eğer kanunsuz bir şey varsa eleştirenler o zaman karşıma çıksın." ifadelerini kullandı.

"BU ELEŞTİRİLERİN ASIL SEBEBİ LAMBORGHİNİ FALAN DEĞİL"

Kendisine ait başka değerli araçlarının da bulunduğunu ifade eden Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Bu eleştirelerin asıl sebebi Lamborghini falan değil. Bizim gibi bir sporcunun kariyerini noktalayıp AK Parti'nin yanında gözükmesi, Ak Parti'yle beraber olmasıdır. Ben dünya şampiyonalarında yarışan bir sporcuyum, kariyerimi bu sezon noktaladım. Cumhurbaşkanımız ile bir ilişkimiz var. Kendisi bize her zaman değer veriyor. Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ettiğimde milyonlarca avroyu almayıp böyle bir göreve geldim. 'Milletvekili maaşını almayacağım' dedim. İhtiyacım olmasına rağmen yıllar önce İddaa'dan gelen paraları da kabul etmedim. Bugün milletvekili maaşına da ihtiyacım yok çok şükür. Milletvekili maaşını da almayı kendime yakıştıramadım.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA DİMDİK DURMAYA GELDİM"

Ben nereden geldiğini çok iyi bilen biriyim. Cumhurbaşkanımızın yanında sapasağlam, dimdik durmak bazı insanların tepkisini çekiyor ama Cumhurbaşkanım o kadar nazik bir insan ki beni bu göreve davet ederken bile 'Kenan razılığın varsa seni listelerimize koyacağım' demişti. Tabii ben de kabul ettim. Bu görev parayla pulla, mevkiyle, makamla kabul edilecek bir görev değil benim gözümde. Ben buraya Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya geldim. Bize değer veren bir liderimiz varken burada bulunmaktan gurur, onur duyuyorum."

KENAN SOFUOĞLU'NA DESTEK MESAJLARI GELİYOR

Kenan Sofuoğlu, bilinçli yapılan eleştirilere karşı, toplumun bütün kesimlerinden destek mesajları geldiğini ve bunun kendisini de oldukça duygulandırdığını söyledi.