Sofular Regülatörü ve HES'in geçici kabulü yapıldı

Malatya'da Sofular Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Tesisinin geçici kabulü yapıldı.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuluncak ilçesi Tohma Çayı üzerinde Şekerpınar Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı tamamlanan Sofular Regülatörü ve HES Tesisinin geçici kabulü oluşturulan komisyonca gerçekleştirildi.

Sofular Regülatörü ve HES Tesisi ile 2,991 megawatt (MW) kurulu gücündeki santralden, yılda 9,5 gigavatsaat (GWh) enerji üretilecek.

Bu enerjiyle yılda 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş