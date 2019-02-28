Softbank Çinli İkinci El Araba Uygulamasına 1.5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

– Japonya merkezli SoftBank Group'un girişim sermaye kolu Vision Fund, Çin merkezli ikinci el araba perakende şirketi Guazi.com'un sahibi Chehaoduo Group'a 1.5 milyar dolar yatırım yapacak.

Çin'de araba satışlarında görülen yavaşlamanın yanında SoftBank açıklamasında düşük online müşteri ilgisi ve uygun fiyatlı finans planlarına rağmen Çin'de ikinci el araba sektörünün geliştiği belirtildi.

Söz konusu yatırımla Chehaoduo'nun değeri 9 milyar dolara yükselirken, şirketin iş modelinin cep telefonu uygulamaları ve veri tabanlı perakende merkezli olmasına rağmen ülke genelinde 600 adet mağazası olduğu vurgulandı.

Medyada daha önce yer alan haberlerde SoftBank'ın daha önce Chehaoduo'nun rakip şirketi ve şu an Çin merkezli otonom araç teknolojileri şirketi Didi Chuxing'in desteklediği Renrenche ile görüştüğü yer almıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA