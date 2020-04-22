HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Sofralık zeytinin yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine gönderildi - Ekonomi
Zeytinyağı, Almanya, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Sofralık zeytinin yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine gönderildi

Türkiye'den bu sezon yapılan 80 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının 48 milyon doları Avrupa ülkelerine gerçekleşti.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:48
Sofralık zeytinin yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine gönderildi

Türkiye'den bu sezon yapılan 80 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının 48 milyon doları Avrupa ülkelerine gerçekleşti.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye, zeytin ihracatının başladığı Ekim 2019'dan Nisan 2020'ye kadar yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Siyah ve yeşil olarak ihraç edilen zeytinde en fazla talep ise Avrupa'dan geldi. Toplam ihracatın yüzde 60'ını oluşturan 48 milyon dolarlık zeytin Avrupa ülkelerine gönderildi.

En fazla talep Almanya'dan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi artış trendine giren ancak salgın sonrası yatay seyreden siyah zeytin ihracatı ise 61 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Siyah zeytin ihracatında 20 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Geleneksel zeytin pazarı arasında bulunan Romanya'ya ise 10 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin komşu ülkesi Irak'a ise 9,1 milyon dolarlık siyah zeytin gönderildi. Siyah zeytini ağırlık olarak gıda sanayinde kullanan ABD'ye ise 4,3 milyon dolarlık ürün gönderildi.

Yeşil zeytin ihracatında ise ihracat 19 milyon dolarda kaldı.

Yeşil zeytine sofralarında yer veren Irak'a 4,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, bunu 3,8 milyon dolarla Almanya ve 1,8 milyon dolarla ABD izledi.

Zeytinyağı ihracatında düşüş

Zeytinyağı ihracatında ise düşüş eğilimi dikkati çekti.

Kasım 2019 - Nisan 2020 arasında gerçekleştirilen zeytinyağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşerek, 84 milyon 410 bin dolardan 58 milyon 300 bin dolara geriledi.

Zeytinyağı ihracatında ilk sırada 16 milyon 200 bin dolarla ABD yer aldı. Bunu 8 milyon 600 bin dolarla İspanya ve 3,2 milyon dolarla Japonya izledi.

Afrika ülkelerine yapılan zeytinyağı ihracatı ise gelecek adına umut verdi. Afrika'ya yapılan zeytinyağı ihracatı geçen sezona göre yüzde 16 artarak 3 milyon 800 bin dolara çıktı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi Ekonomi
Bakan Kurum paylaştı: Çiftçinin 200 milyon liralık ödemesi ertelendi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Ekonomi
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek Ekonomi
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma...
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Mustafa Keser Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Ergin Ataman Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sofralık zeytinin yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine gönderildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:13:32. #1.15#
title