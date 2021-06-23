Sofralık zeytin ihracatı 105, zeytinyağı ihracatı 72 milyon dolara ulaştı

Türk zeytincilik sektörü 2020-21 sezonunun üçte ikisini geride bıraktı. Türkiye sofralık zeytin ihracatından 105 milyon dolar, zeytinyağı ihracatından ise; 72 milyon dolar döviz geliri elde etti.

Sofralık zeytin ihracatı miktar bazında ise; 60 bin ton olarak kayıtlara geçti. 2020-21 sezonunun 8 aylık döneminde 46 bin ton siyah zeytin, 14 bin ton yeşil zeytin ihraç ettiğimizi dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, siyah zeytin ihracatının döviz karşılığının 81 milyon dolar, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarının ise 24 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin 2019 ve 2020 yıllarına ait olağan mali genel kurulunda konuşan Er, "Almanya hem siyah zeytin, hem de yeşil zeytinde en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında zirvede yer aldı. Almanya'yı, Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan takip ettiler. Sofralık zeytin ihracatımız, 2019/20 sezonunun ilk 8 ayında 59 bin ton karşılığı 103 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Geçen sezona göre miktar ve tutar bazında yüzde 2'lik bir artış elde ettik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, 2019/20 sezonu sonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığında 146 milyon dolarlık döviz getirisine imza attığına vurgu yapan Başkan Er şöyle devam etti: "Bu değer, döviz geliri anlamında Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. 2020-21 sezonunun sonunda yeni bir rekora ulaşacağımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

Zeytinyağı ihracatı 25 bin ton oldu

2020/21 sezonunda zeytinyağı ihracatının 1 Kasım 2020 tarihinde başladığını, 7 aylık dönemin geride kaldığını dillendiren EZZİB Başkanı Davut Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının miktar bazında; yüzde 20 düşüşle 31 bin tondan 25 bin tona gerilediğini, değerde ise yüzde 4 düşüşle 75 milyon dolardan 72 milyon dolara indiğini ifade etti. Er, "Zeytinyağı ihracat birim fiyatımızın yüzde 20 artışla kg başına 2,38 $'dan 2,85 $'a çıktı. Bu dönemde en çok zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke ise 24 milyon dolar ile ABD oldu. Bu dönemde ambalajlı zeytinyağı ihracat tutarımız 41 milyon dolar olarak gerçekleşirken, toplam zeytinyağı ihracatımızın yüzde 60'ını ambalajlı olarak göndermiş olduk" diye konuştu.

Türkiye'den dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklamayla ilgili de konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, süreci Ticaret Bakanlığı'nın talimatlarına göre yürüttüklerini, dökme ve varilli ihracatla ilgili kontratı olan firmaların mağdur olmalarını önlediklerini sözlerine ekledi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2021 yılı çalışma programı kabul edilirken, 2021 yılı bütçesi 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: Bültenler