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Sofralık üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi Manisa'dan bu sezon 180 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor.

23.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:14

Türkiye'nin üzüm üretim merkezi Manisa'dan bu sezon 180 milyon dolarlık sofralık yaş üzüm ihracatı bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Manisa ve çevresinde kayıtlı 50 bin üretici, 1 milyon dekar bağda üzüm üretiyor. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da yıllık 2,5-3 milyon ton arasında üzüm yetiştiriliyor ve bunun yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

Manisa'da üretilen üzümün yarısı kurutmalık, yüzde 40'ı yaş, yüzde 10'u ise şıralık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin üzüm ihracatının önemli bölümünü tek başına karşılayan ilde en yaygın yetiştirilen "Sultani Çekirdeksiz Üzüm" ise adını Manisa'dan Osmanlı İmparatorluğu saraylarına gönderilen çekirdeksiz üzümden alıyor. Tadı, aroması ve tane yapısı ile "Sultanlara Layık" anlamına gelen Sultani, yurt dışında ise "Sultanas" adıyla anılıyor.

"İhracat hızla sürüyor"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, geçen yıl 59 ülkeye 150 milyon dolar değerinde Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm gönderdiklerini belirterek, bu sezon da 8 Ağustos'ta başladıkları ihracatın geride kalan iki haftada hızlı bir şekilde ilerlediğini anlattı.

Uçak, iki haftalık periyotta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik artış yakaladıklarına işaret ederek, "Sezon sonunda toplam ihracatımızda geçen yılı geride bırakacağımızı düşünüyor, 170-180 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sezon bereketli bir ihracat sezonu geçirir ve ülkemize bol döviz getiririz." dedi.

Başta Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine yoğun bir şekilde ihracat yaptıklarını aktaran Uçak, Uzak Doğu ülkelerine yönelik hazırladıkları Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi ile alternatif pazar çalışmalarının olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan projenin kısa zamanda neticeleneceğini söyledi.

Uçak, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle tüm meyve sebze ürünlerinde üretim ve ihracat sezonuna tedirgin başladıklarını ancak alınan tedbirler, sağlanan destekler sayesinde bekledikleri gibi tabloyla karşılaşmadan ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.

Sofralık üzüm ihracatında hedef 180 milyon dolar

Kaynak: AA

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