Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi
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Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sofralık domatesin tarlada kilosunun 2 liradan alıcı bulması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sofralık domateste fiyat, üreticiyi sevindirdi
28.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:12

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sofralık domatesin tarlada kilosunun 2 liradan alıcı bulması, üreticilerin yüzünü güldürdü. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "1500 dekar domates ekili alan var, 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz" dedi.

İncirliova'da çiftçiler, bu sezon 1500 dekar araziye sofralık domates ekti. Mart ve nisan aylarında ekimi yapılan domatesin hasadına başlandı. Tarladan toplanan ürün, önce sebze ve meyve halindeki komisyoncuya buradan da seçilip, kasalara konularak, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Domatesin kilosunun tarlada 2 liradan alıcı bulması, üreticileri sevindirdi. 

Üretici Deniz Gül, "Mayıs ayının özellikle ortalarında yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı domates yaklaşık 10 gün kadar geç kaldı. 2 gün oldu hasada başlayalı. Şu anda domates fiyatları çok iyi gidiyor. Özellikle koronavirüs döneminde 2 önemli unsur ön plana çıktı. Biri sağlık ve çalışanları, diğeri gıda ve çalışanları oldu. Umarım güzel bir sezon geçer. Çiftçilerde emeğinin karşılığını alır. 40 dönüm araziye 70 bin fide domates ektim. Daha yeni başladık. Dönümde 7- 8 ton domates bekliyoruz. Tanesi ve rengi beklediğimizin ötesinde görünüyor" dedi.'13 BİN TON HASAT BEKLİYORUZ'

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise "Bu yıl domates fiyatları iyi başladık ve görüntü çok güzel. İzmir ve İstanbul'dan buraya gelerek domates alan tüccarlar var. 1500 dekar domates ekili alan var. Bu alanlardan 13 bin ton domates hasadı bekliyoruz. Şu andaki tablo çiftçilerin iyi bir para kazacağını bekliyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Manşet

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