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Sofra bezi silkerken balkondan düşen kadın yaralandı

Sofra bezi silkerken balkondan düşen kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da sofra bezi silktiği esnada dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

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Afyonkarahisar'da sofra bezi silktiği esnada dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Olay; kent merkezi Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hacer Öz isimli kadın sabah kahvaltısı sonrası ikamet ettiği evin birinci katında bulanan balkondan sofra bezi silktiği esnada dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekibi ilk müdahalenin ardından yaralıyı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı vaziyette hastaneye ulaştırılan kadının tedavisi sürerken, polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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