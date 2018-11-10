Şoförünün kalp krizi geçirdiği pikap takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle takla atan pikapta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Kayseri- Malatya karayolu D-300 karayolu Gürün ilçesi İncesu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. idaresindeki 58 AAE 833 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Ahmet D. (46), Celal A. (58), Yiğit Ü. ve Hakkı Ü. ise yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.