MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
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MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü

21.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40

Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştüMERSİN'de şoförünün direksiyon başında uyuduğu öne sürülen TIR, dereye düştü.

Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü

MERSİN'de şoförünün direksiyon başında uyuduğu öne sürülen TIR, dereye düştü. Kazada şoför hafif yaralanırken, itfaiye ekiplerinin köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımların TIR'ın yakıt deposundan sızan mazot ile teması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, söndürüldü.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin yönünden Antalya'ya doğru giden Hasan Şanverdi yönetimindeki 31 RS 178 plakalı TIR, yoldan çıkıp Kargıcak Deresi üzerindeki köprüden düştü. Şanverdi hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, TIR'ın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

'BİR ANDA DALMIŞIM'

Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği Hasan Şanverdi, Yolda seyir halindeyken bir anda daldım ve kendimi aşağıda buldum. Çok şükür bende bir şey yok diye konuştu.

MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü
MERSİN Şoförünün direksiyon başında uyuduğu TIR köprüden düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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