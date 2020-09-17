Şoförün uykuya daldığı tuz yüklü tır yan yattı, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu...
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Şoförün uykuya daldığı tuz yüklü tır yan yattı, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu...

Diyarbakır'da şoförün uykuya daldığı tuz yüklü tır yan yattı.

Şoförün uykuya daldığı tuz yüklü tır yan yattı, trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu...
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:05

Diyarbakır'da şoförün uykuya daldığı tuz yüklü tır yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken, tırın yan yatması sonucu yol gidiş ve dönüş olarak trafiğe kapandı. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut B.'nin kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü tır, iddiaya göre sürücüsünün uykuya dalması sonucu yan yatıp refüje çarptı. Arkadan gelen başka bir tır da plaka denetim direğinin altına sıkıştı. Meydana gelen kazada, tuz yüklü tırın içinde bulunan 2 kişi, bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Saatler süren çalışmalar sonrası araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların vinç yardımı ile bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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