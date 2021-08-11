ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI
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ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şoförü direksiyon başında uyuduğu ileri sürülen kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bir yem bayisine daldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, şoförü direksiyon başında uyuduğu ileri sürülen kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bir yem bayisine daldı. TIR şoförü kazayı yara almadan atlatırken, yem bayisinde ve önündeki bir kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Kaza, bugün 14.00 sularında Aydın-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne seyir halinde olan Mehmet Sümberli'nin (57) iddiaya göre, direksiyon başında uyuyunca kullandığı 20 GD 559 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bir yem bayisine daldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. TIR şoförü Sümberli, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan TIR şoförü, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayideki bir kamyonet ve yem çuvalları zarar görürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI
ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI
ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI
ŞOFÖRÜ UYUYAN TIR YEM BAYİSİNE DALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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