Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e Yeni Yıl Ziyareti - Haberler
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Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e Yeni Yıl Ziyareti

Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e Yeni Yıl Ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün'ün yeni yılını kutlayan Karaağaç, Başkan Ergün'e yeni yıldaki çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün'ün de yer aldığı ziyarette Oda Başkanı Salih Karaağaç, Başkan Ergün'ün yeni yılını kutladı. Yeni yılın ilk ziyaretinde Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Başkan Ergün, 2022 yılına yönelik istişarelerde bulundu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Başkan Ergün'e 2022 yılı içinde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verirken, Başkan Ergün'e de 2022 çalışmalarında başarılar diledi.

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