Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şoförler Odası'ın yeni yönetimi Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Semih Özmeriç, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Aydın Şoförler Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Özmeriç, Başkan Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kendilerini misafir etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Özmeriç ve yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Yerel, Haber

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