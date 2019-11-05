Şoförler Odası Başkanı Tuğrul'dan Vali Bilmez'e ziyaret

05.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:28

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti. Büyükşehir belediyesindeki başkanlık makamda gerçekleşen ziyarette



Tuğrul, Vali Bilmez'e oda çalışmaları hakkında genel bilgiler sundu.



Yaklaşık yarım saat süren ziyarette, ayrıca kent ulaşımı konuşuldu. - VAN

Kaynak: İHA