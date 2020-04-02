SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi istiyor - Ekonomi
Fevzi Apaydın, Türkiye, Samsun, Ekonomi

Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi istiyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yarı kapasite ile çalışan toplu taşıma araçlarının kullandığı akaryakıtlardan ÖTV ve KDV alınmaması, zararın en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

02.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:32
Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi istiyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yarı kapasite ile çalışan toplu taşıma araçlarının kullandığı akaryakıtlardan ÖTV ve KDV alınmaması, zararın en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında ulaşım alanında da birçok düzenleme yapıldı. Özellikle raylı sistem, metro, tren, otobüsler ve minibüslerde seyrek oturma düzenine geçilerek yarı kapasite ile yolcu taşınmasına başlandı. Bu süreçte aynı mesafeyi yarı kapasite ile aynı ücretle gittiklerinin altını çizen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, hükümetin alacağı kararla ticari faaliyet gösteren ulaşım araçlarının kullandığı akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmaması talebinde bulundu.

"Bu süreçte taksicilerin kazanç sağladığına inanmıyorum"

Şehirlerarası taşımacılıkta taksicilerin kar etmediğini ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Şehirlerarası yolculuklara sınırlama getirilmesinin ardından taksicilerin işleri artmadı. Bunlar çok istisna durumlar. Otobüse 100 lira veren insanlar çok mecbur kalmadıkça 500 lira taksiye verip de aynı yolu kat etmez. Toplu taşıma araçlarına kısıtlama geldikten sonra özel otomobiller şehirlerarası yolculukta daha sık görülmeye başladı. Taksilerde bundan yararlanabilir ama çok para kazanacaklarını sanmıyorum. Çünkü bir tarafa dolu giderken yolculu olurken dönüşte boş olacaklar. Ticari olarak çalışan dolmuş, taksi, otobüs ve yük taşıyan tırlarımız bu dönemde en azında ÖTV'siz yakıt alabilmeli ki kendi çarkını çevirmelidir. Samsun'da 230 ticari taksi var. Bunlardan 20 tanesinin şehirlerarası yolcu taşıyabileceğini düşünmüyorum. Bunlar istisnai hallerdir. Birçok taksi durağına bakabilirsiniz. Çoğu iş bulamadıkları için çalışmıyorlar. Minibüsler şehir içerisinde harcadığı yakıttan daha az kazanç bile elde edebiliyor. Çalışmasalar daha iyi ama bir umut ışığı altında işe çıkıyorlar" dedi.

"Şehir içinde yarı kapasite ile çalışıyoruz"

Yaşanan kritik süreçte sosyal mesafe gereği yarı kapasite ile çalıştıklarının altını çizen Fevzi Apaydın, "Türkiye genelinde de iller bazında takip ediyoruz. Birçok firma kepenk indirdi ve çalışmıyor. Birçok vatandaş 'Evde kal' çağrısına uyuyor. Bunu da doğru buluyorum. Bunun yanında günde 1-2 sefer Ankara-İstanbul, İzmir-İstanbul ya da Samsun-Bursa gibi başka şehirlere giden araçlar da vardır. Çünkü tam anlamıyla bir karantina yok. O bakımından bu süreçte taksilerin işinin daha yoğun olduğunu düşünmüyorum. Bu süreçte ulaşım durma noktasına geliyor. İş yerleri kapalı. İş yerleri açık olanlar toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Minibüs, raylı sistem, belediye otobüsü ya da özel halk otobüsü kullanıyorlar. Ancak iş yerleri, gezi ve mesire alanları kapalı olunca insan sirkülasyonu da azalıyor. Dolayısıyla hatlarımızda şehir içerisinde çalışıyor ama yüzde 50 doluluk oranıyla çalışıyor. 16 kapasiteli bir yolcu aracında yanlışlıkla 8 kişi yerine 9 kişi olursa trafik cezası veriliyor. Bu virüsün bir an önce bitmesini diliyoruz. Gerçekten tüm esnaf ve sanatkarlar, nakliyeciler de dahil zor durumdalar" diye konuştu.

"ÖTV ve KDV kalkarsa para kazanmayız ama zarar da etmeyiz"

Ulaşımda rol alan araçların akaryakıtından ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Apaydın şunları söyledi:

"Petrol fiyatlarının dünyada 20 dolara kadar düştüğünü biliyoruz. Devletimiz böyle bir karar alır da ticari araçlardaki akaryakıt kullanımında ÖTV ve KDV'yi kaldırırsa, para kazanamayız ama zararımız önlenir. Esnaflarımıza daha ucuz yakıt verilebilirse zararımız azalır. Yoksa bu zararla nereye kadar dayanabiliriz bilemiyorum. Bu virüs sadece Türkiye'ye özel bir durum değil, global bir durum. İnşallah en az hasarla bu durumu atlatabiliriz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı
Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira...
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara 'Fiyatların düşmesini bekleyin' çağrısı yaptı
Kapalıçarşı kapanınca kuyumcularda altın kalmadı! Uzman isim, vatandaşlara "Fiyatların düşmesini bekleyin"...
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Engin Özkoç Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin Hadise Haluk Levent Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Şoförler akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi istiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 16:06:53. #1.14#
title