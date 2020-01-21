Şoförden örnek davranış

21.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:07

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü halk otobüsünde rahatsızlanan vatandaşı hastaneye yetiştiren Otobüs Şoförü İsmail Taşkaya ile bir araya geldi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kullandığı araçta rahatsızlanan vatandaşı zaman kaybetmeden hastaneye yetiştiren belediye personeli İsmail Taşkaya'yı tebrik etti. Başkan Özlü ile Kültür Merkezindeki başkanlık makamında bir araya gelen Otobüs Şoförü İsmail Taşkaya, yaptığı hareketin insanlık gereği olduğunu savunarak "sabah saatlerinde seyir halindeyken diğer yolcular rahatsızlanan birisi olduğunu söyledi. O an hiç düşünmedim, o benim annem ya da eşim de olabilirdi. Kim olsa aynısını yapması gerekir. Diğer yolcular da sağ olsunlar duyarlı davrandılar. Vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirdik, orada doktorlar ilk müdahaleyi yaptılar. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Yine olsa yine aynı şekilde davranırdım. Sayın Bakanımın bu daveti de beni çok mutlu etti, ben kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de otobüste yaşanan durum ve Taşkaya'nın soğukkanlı şekilde vatandaşı hastaneye yetiştirmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyerek "personelimiz insanlığa örnek bir davranış sergiledi. Kurumumuzun insana hizmet ettiğini ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak, buna göre hareket etmiş. Halk otobüsümüzde rahatsızlanan vatandaşımızı bir an bile düşünmeden hastaneye yetiştiren İsmail Taşkaya kardeşimizi bir kez daha kutluyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Burada kendisini ağırlamak istedik, küçük bir teşekkür hediyesi vermek istedik. İnsana değer veren bir kurumuz, çalışanlarımızın tutum ve davranışları da buna en güzel örnektir" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA