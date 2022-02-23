Şoför ve vatmanlar MYK belgesi aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla önemli adımlar atıp sürücü ve vatmanlara Avrupa Birliği standartlarında MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) belgesi kazandırdı.

ÇATAL: YENİLİKÇİ VE ÜRETKEN ULAŞIM

Teorik ve performans sınavlarından başarılı olan vatman ve sürücü adaylarına belgelerini UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal teslim etti. Teslim töreni UlaşımPark Genel Müdürlüğünde gerçekleşti. Teslim töreninde Serhan Çatal, ''Bu belge ile kalitemizi bir adım öne taşıyoruz. Şoför ve vatmanlarımızın aldığı belge uluslararası geçerliliğe sahip bir belgedir. Kocaeli'mizin ulaşımında yenilikçi ve üretken bir tavır ortaya koymaya devam edeceğiz. Gün gün çalışmalarımızı profesyonelce sürdürüp, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

AB'DEN FON ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. girişimleri sonucu AB doğrudan-2 hibesini almaya hak kazandığını aktaran Genel Müdür Çatal, ''Avrupa Birliği standartlarında şehir içi yolcu taşımacılığı, kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, kent içi raylı sistemler trafik kontrolörü kriterlerini içeren bu belge ile çalışanlar en üst standartlara ulaşacak. Şoför ve vatmanların aldığı bu belge ile hizmet kalitesi daha da yükselecek, yolcuların memnuniyeti artacak. Sürücülerin ve vatmanların artık Avrupa standartlarında olması kentin ulaşım konusundaki kalitesi de bir adım ileriye taşınacak'' ifadesini kullandı.

693 PERSONEL PROGRAMA DAHİL OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de çalışan toplamda 693 personel bu programa dahil oldu. Belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilen eğitim ve devamında sertifika programına otobüs şoförleri, raylı sistemler çalışanları (vatman) ve trafik kontrolörü personel katılım sağladı. Vatman ve trafik kontrolörlerinin tamamı, sürücülerin de sınava giren ilk grubu belge almaya hak kazandı.

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