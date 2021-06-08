Şoför Nebahat Filmi
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Şoför Nebahat Filmi

Şoför Nebahat Filmi
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Şoför Nebahat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şoför Nebahat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Nebahat, babasının ölümünün ardından evin tüm sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Ailesinin geçimini sağlamak ve borçlarını ödeyebilmek için baba mesleği olan dolmuş şoförlüğüne başlar. Herkes onun bu işe başlamasına şaşırmıştır. Etrafı erkek dolmuş şoförleriyle doludur fakat Nebahat kimseyi umursamaz. O işinin peşine düşmüş, babasından kalma kasketini de takarak yollara çıkmıştır. Hayatını işine ve ailesine adayan Nebahat, bir gün arabasına binen avukat Bülent’e karşı farklı duygular hissetmeye başlar.

Yönetmen: Süreyya Duru

Senaryo: Atilla İlhan, Duygu Sağıroğlu

Oyuncular: Fatma Girik, İzzet Günay, Metin Serezli, Oya Peri, Nedret Güvenç, Ali Şen, Münir Özkul, Sami Hazinses, Kayhan Yıldızoğlu, Behçet Nacar, Necati Er, Müşerref Çapın, Süheyl Eğriboz, Celal Ersöz, Orhan Çoban, Aynur Aydan, Mustafa Yavuz, Selahattin İçsel, İhsan Bayraktar, Tarık Şimşek, Giray Alpan, Muzaffer Cıvan, Ali Demir, Leman Öztürk, Sıdıka Duruer, Kaya Volkan, Kenan Karagöz

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Şoför Nebahat

Yapımcı Firma: Murat Film

Yapım Yılı: 1970

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 60 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Şoför Nebahat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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