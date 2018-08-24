Otobüsteyken Şoförün Kapıyı Açmasını Beklemeyen Yaşlı Adam Camdan İndi

Çin'de yaşlı bir adam kırmızı ışıkta duran otobüsten inmek istedi fakat şoför aracın kapılarını açmadı. İnmekte kararlı yaşlı adam, otobüsün pencerisini açıp pencereden çıktı. O anlar otobüsün içindeki kamerayla kaydedildi.

DURAĞI BEKLEMEK İSTEMEDİ, CAMDAN ÇIKTI

Görüntülerin adresi Çin. Kırmızı ışıkta duran otobüsten inmek isteyen adama şoför kapıyı açmadı. Durağa kadar beklemek istemeyen yaşlı adam açık camdan dışarı çıktı.

OTOBÜSTE ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otobüstekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen ilginç olay otobüsteki kameraya yansıdı.