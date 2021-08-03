ŞOFÖR ESNAFINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
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ŞOFÖR ESNAFINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

ŞOFÖR ESNAFINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
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Efeler Sehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baskani Okan Yalçin ile kooperatif yönetimi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.

Efeler Sehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baskani Okan Yalçin ile kooperatif yönetimi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na makaminda nezaket ziyaretinde bulundu.

Baskan Çerçioglu, daima soför esnafinin yaninda olduklarini belirterek Kooperatif Baskani Okan Yalçin ile kooperatif yönetimini misafir etmekten dolayi mutluluk duyduklarini ifade etti. Ziyarette Kooperatif Baskani Okan Yalçin, soför esnafi olarak Aydin genelinde ve Efeler'de Büyüksehir Belediyesi tarafindan yapilan yollarin kalitesinden çok memnun olduklarini ifade etti. Yalçin, ulasim altyapisina yapilan yatirimlardan ve yürüttügü basarili çalismalardan dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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