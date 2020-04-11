Şoför esnafına maske dağıtıldı
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel

Şoför esnafına maske dağıtıldı

Altındağ'da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı.

11.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:41
Şoför esnafına maske dağıtıldı

Altındağ'da korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, gün boyu görev yapmakta olan dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz maske dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, şoför esnaflarını da unutmadı. Altındağ'da hizmet veren dolmuş, taksi ve servis şoförlerine ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yapıldı.

"Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz"

Şoför esnafının da gün boyu çalışmak zorunda olan meslek sahipleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım Sefer sayıları azalsa da, şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yaptık" dedi.

"Dezenfekte istasyonumuz hizmette"

Geçtiğimiz haftalarda İskitler semt pazarında "hijyen istasyonu" uygulaması başlattıklarını da hatırlatan Başkan Balcı "Aracını dezenfekte etmek isteyen şoför esnafımız, İskitler Semt Pazarı'na gelerek, bu hizmetten hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arası, ücretsiz olarak faydalanabilir. Kendilerinin, ailelerinin, araçlarını ulaşım için kullanan vatandaşlarımızın, kısacası tüm toplumun sağlığı için hepsine bu hizmetten faydalanmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

"Maskeleri yere atmayalım"

Maske kullanımında dikkat edilecek en önemli hususun, kullanılmış maskelerin yüzeyine dokunulmaması ve kullanılmış maskenin mutlaka en yakındaki çöp kutusuna atılması olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, maske kullanan herkesten bu konuda duyarlı davranmasını istedi.

Başkan Balcı "Salgınla mücadelede en önemli konulardan biri de, kullandığımız koruyucu ekipmanların imhası. Bu konuda ciddi bir duyarsızlık görüyoruz, sokaklar kullanılmış maske dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve doğamız için, ayrıca salgın hastalıkla mücadele için çok önemli " dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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