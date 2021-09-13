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Şoför esnafı kredi talep ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şoför esnafı kredi talep ediyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek 36 ay geri ödemesiz kredi talep ettiklerini açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek 36 ay geri ödemesiz kredi talep ettiklerini açıkladı.

Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Cevdet Civelek, oda üyelerinin koronavirüs salgını nedeniyle taşımacı esnafının mağdur olduğunu söyledi. Esnafın mağduriyetinin giderilmesini talep eden Başkan Civelek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bütün dünyada ve ülkemizin tamamında olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle İlçemizde de bütün taşımacı esnaflarımız mağdur olmuşlardır. Oda üyelerimizin bu salgın döneminde çalışamadıklarından bankalara, SSK'ya, BAĞ-KUR'a, belediyeye, vergi dairesine ödemelerini yapamamış ve çoğunun bu kurumlara birikmiş borçları bulunmaktadır. Üyelerimizin mali sıkıntılarının giderilmesi, bu kurumlara olan borçlarını ödeyebilmeleri için Devletimizden talebimiz; uzun vadeli (en az 36 ay) geri ödemesiz sıfır faizli esnaf kredisi verilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca üyelerimizin Esnaf Kefalet Kooperatifi aracılığı ile kullandığı kredilerin ödemelerinin faizsiz en az 6 ertelenmesini istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflarımızın bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda bakanlarımızla çalışma yapacağını ümit etmekteyiz. Değerli üyelerimize işlerinde kazasız, belasız sağlıkla bol kazançlı çalışmalar dilerim. - ZONGULDAK

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