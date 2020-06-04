Şoför esnafı hükümetten ÖTV desteği talebinde bulundu
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Şoför esnafı hükümetten ÖTV desteği talebinde bulundu

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa'da haftada bir cemiyet bahçesinde dezenfekte işleminin yapıldığı taksilerdeki çalışmaları takip etti.

Şoför esnafı hükümetten ÖTV desteği talebinde bulundu
04.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:06

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa'da haftada bir cemiyet bahçesinde dezenfekte işleminin yapıldığı taksilerdeki çalışmaları takip etti. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde taksiye binebileceğini ifade eden Karaağaç, hükümetten taksi değişimlerinde geçmişte sağlanan ÖTV desteğinin yeniden verilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle Manisa'da 188 taksi haftada bir gün dezenfekte ediliyor. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, cemiyet bahçesinde gerçekleşen dezenfekte işlemini takip etti. Dezenfekte edilen taksilere Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında taksi müşterilerinin alması gereken önlemler ilgili broşürler dağıtıldı.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan genelgeyle taksici esnafımıza 7 günde bir dezenfekte yapılması gerekiyor. Araçlarımızı 3 haftadır dezenfekte ediyoruz. Cemiyetimizin bahçesinde araçlarımızı toplayarak dezenfekte ediyoruz. Hem yolcularımızın, hem de esnafımızın bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmesi için çalışıyoruz" dedi.

Taksi müşterilerinin uyması gereken kurallarla ilgili yeni bir genelgenin geldiğini belirten Başkan Karaağaç, "Broşürler düzenlendi. Bu broşürler taksilerin koltukların arkasına takılacak şekilde asılacak. Biz de bu broşürleri hazırladık. Hem dezenfekte işlemimizi yapıyoruz hem de şoför esnafımızı broşür konusunda bilinçlendiriyoruz. Sağ olsun bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde taksicilerimize 5'er adet maske de dağıtıyoruz. Manisa'da taksi kullanan müşterilerimiz rahat olsunlar. Taksilerimiz düzenli olarak dezenfekte oluyor" diye konuştu.

Taksi değişimleri konusunda hükümetten ÖTV desteği isteyen Karaağaç, "Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hükümetimizin, devletimizin almış olduğu kararlara başta şoförler olarak biz elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakanlıklarımız tarafından bazı desteklemeler veriliyordu. Bundan 3-4 yıl önce hükümetimiz tarafından taksi değiştirmelerinde ÖTV indirimi sağlanmıştı. Tahmin ediyorum bu 1,5 sene önce sona erdi. Bu süreçten sonra da bilhassa hükümetimizden bu taksi değişikliklerine yine ÖTV indirimi sağlanması konusunda destek bekliyoruz" dedi.

Garaj Taksi'den Zülfü Bakkal, "Maskemizi takıyoruz. Her hafta Şoförler Cemiyetimizin desteğiyle taksilerimizi dezenfekte ediyoruz sağlığımızın daha iyi olması için. COVİD-19'u daha çabuk bitirmemiz için tedbirlerimizi alıyoruz. Taksilerimiz dezenfekte olunca daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde araca binmiş oluyor. Maskesiz araca bindirmiyoruz. 3 kişiden fazla da araçlarımıza almıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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