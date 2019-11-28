Sofitel İstanbul Taksim kapılarını açtı

28.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:59

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 120'den fazla otel ile misafirlerine hizmet sunan Sofitel, Taksim'de kapılarını açtı.



Yatırımı ve inşaatı Tuna Şirketler Topluluğu tarafından tamamlanan, Sofitel İstanbul Taksim, 100 milyon dolar yatırımla hizmete girdi. Ofis, ev mobilyaları ve inşaat sektörlerinde önemli birikimlerinin olduğunu belirten Tuna Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, "Bir dünya hazinesi niteliğinde olan İstanbul, küresel çapta en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8'inci sırada yer alıyor. Bu anlamda kentimizin daha büyük bir potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz de bu potansiyel doğrultusunda turizm sektöründeki ilk yatırımımız olan Sofitel İstanbul Taksim'i, şehre kazandırmaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz" dedi.



Taksim'de bir Fransız esintisi



Söz konusu otel, Fransız yaşam tarzını ve yaşam sanatını İstanbul'un en gözde lokasyonlarından Taksim Meydanı'na taşırken, terasıyla şehrin dokusunu boğaz manzarasıyla buluşturuyor. Türk ve Fransız kültürünün harmanlandığı otel, misafirlerini Fransız Spa uygulamaları ve geleneksel Türk ritüelleri ile buluşturuyor. 7 farklı uygulama odası bulunan Sofitel Spa ve Türk Hamamı tüm detaylar düşünülerek tasarlandı. Sağlıklı yaşamayı ve sporu hayat tarzı olarak benimsemiş misafirlerini düşünen otel, fitness alanı ile misafirlerin kendi spor salonlarını aramayacakları bir alan vadediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA