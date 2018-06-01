Sofiane Feghouli'yi Rapor Kurtardı

ONUR DİNÇER

Cezayir Milli Takımı'na çağrılmasına karşın kafileye katılmayan Sofiane Feghouli">Sofiane Feghouli'nin imdadına Galatasaray yetişti. Uzun bir aradan sonra ilk kez davet alan ancak sakatlığını gerekçe gösteren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe başvurdu.

Sağlık durumunu gösterir bir raporu kulüpten talep eden Feghouli bu raporu Cezayir Futbol Federasyonu'na gönderdi. Milli takım doktorlarının incelediği rapor kabul gördü. Gelişmelerin ardından bir açıklama yapan teknik direktör Rabah Madjer "Feghouli bize raporunu gönderdi ve milli takıma gelmemesini gerekçelendirdi. Dolayısıyla bundan sonra milli takım kapıları kendisine kapalı olmayacak" dedi.

Ülkesinde milli takımı boykot ediyor olabileceği söylentileri de çıkan Feghouli'nin, sakatlığıyla ilgili karşı tarafı ikna edememiş olması durumunda, milli takımdaki geleceğiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabileceğine dikkat çekilmişti.