Sofiane Feghouli siftah yaptı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Göztepe karşısında attığı golle bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Göztepe ile sahasında oynadığı mücadelede Sofiane Feghouli takımının üçüncü golünü kaydetti. Mücadelenin 62. dakikasında sahneye çıkan Cezayirli futbolu attığı golle bu sezon sarı-kırmızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 83. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı