Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu mu?
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Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu mu?

03.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:08
Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu mu?

Galatasaray'ın en önemli futbolcularından olan Sofiane Feghouli'nin Yeni Malatyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra ne zaman oynayacağı merak ediliyordu. Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu mu? sorularının yanıtları aranıyor.

Sofiane Feghouli, sakatlığının ardından salon çalışmalarına başladı. Peki, Sofiane Feghouli derbide oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu mu?

SOFIANE FEGHOULI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise orta şut çalışmaları yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Feghouli'nin derbi öncesi çalışmalara başlaması sevindirirken yıldız futbolcunun zorlu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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