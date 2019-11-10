Sofiane Feghouli'den Terim'e mesaj

10.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 08:47

Gaziantep FK karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Sofiane Feghouli, maç sonrası Fatih Terim'e mesaj gönderdi.



Cezayirli futbolcu, "Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum. Her maçta 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.



Feghouli, Gaziantep maçıyla ilgili, "Çok mutluyum. Sadece attığım gol için değil, kazandığımız için de. Takım olarak olumlu işler yaptık. İlk dakikadan son dakikaya kadar herkes mücadele etti" değerlendirmesini yaptı.



