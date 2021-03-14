Banyoda ölü bulunan çift son yolculuklarına uğurlandı

- Şofbenden zehirlenen genç çifte gözyaşlı veda

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, kaldıkları evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenen Volkan ve Sevim Atılgan çifti, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir süre önce ameliyat olan anneleri Pervin Atılgan'a yardımcı olmak için aynı evde kalan Volkan ve Sevim Atılgan (30), banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Genç çiftin cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alan yakınları, Atılgan çiftini defnetmek için Bornova Naldöken Mezarlığına getirdi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç çift, gözyaşları ve dualar ile defnedildi.

Atılgan çiftinin yakınları güçlükle ayakta durabilirken, Volkan ve Sevim Atılgan yan yana mezarlarda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN