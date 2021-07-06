Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu
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Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu

Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir kişi şofbenden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir kişi şofbenden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan Cem Y. (25) şofbenden zehirlendi. Banyoda

hareketsiz olarak bulunan genç adamın ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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