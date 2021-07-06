Şofbenden zehirlendi, hastanelik oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir kişi şofbenden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir kişi şofbenden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Filyos beldesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan Cem Y. (25) şofbenden zehirlendi. Banyoda
hareketsiz olarak bulunan genç adamın ailesi 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı