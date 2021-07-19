Şofbenden uyuşturucu çıktı
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Şofbenden uyuşturucu çıktı

Şofbenden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir yolcu otobüsünün bagajındaki şofbenden uyuşturucu madde bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir yolcu otobüsünün bagajındaki şofbenden uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Temmuz tarihinde Pazarcık ilçesinde yaptığı 3 ayrı operasyonda 25 gram metamfetamin 3 gram bonzai ile 67 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.V. (37), R.Y. (51) ve E.K. (30) gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 17 Temmuz tarihinde ise yine Pazarcık ilçesindeki 3 ayrı operasyonda 150 gram esrar, 13 metamfetamin ile 2 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili S.Ş. (42), M.Ş. (44), M.K. (27), Ö.Y. (23) ve M.B. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler operasyonlar sırasında bir otobüs içinde de arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir şofbende, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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