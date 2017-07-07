Şofben Tamircisine Cinsel Taciz Suçlaması

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde polise başvuran S.A., evine şofben tamiri için gelen T.K.'nın arkasından sarılıp göğüslerini ve cinsel organını ellediği iddiasıyla şikayetçi oldu.



Olay, Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. S.A., arızalı şofbenin tamiri için T.K.'yı eve çağırdı. Eve giden T.K., montaj sırasında S.A.'dan şofbeni tutmasını istedi. İddiaya göre bu sırada T.K., S.A.'nın arkasından sarılarak göğüslerini ve cinsel organını elledi. Paniğe kapılan S.A., T.K.'nın elinden kurtularak, çevredekilerden yardım istedi. T.K. ise kaçtı.



S.A.'nın polise şikayeti üzerine T.K. gözaltına alındı. T.K. emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyerek S.A.'nın kendisine ev içinde saldırarak vurduğunu öne sürdü. T.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - Keşanedirne