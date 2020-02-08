Şofben patladı, ev savaş alanına döndü
Haberler » 3. Sayfa » Şofben patladı, ev savaş alanına döndü - Haberler

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde patlayan şofben, apartman dairesinde korku ve hasara neden oldu.

08.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:27
Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

'in ilçesinde patlayan şofben, apartman dairesinde korku ve hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay İkizçay Mahallesi 1027 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. A.Y.'ye ait evde bulunan dairedeki şofben bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Şofbenin patlamasıyla çıkan yangına, Edremit itfaiye Grup Amirliği Akçay Müfreze ekibi tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler