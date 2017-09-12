Sofa Hotel GreenSpa'da Yoga Fit ile Stresten Kurtulun

Yoga Fit, fitness hareketleriyle yoga yapmak anlamına geliyor. Hem bedeni hem zihni rahatlatan bu yöntemle doğal yollarla zayıflamak bile söz konusu. Keşfetmeye hazırlanın…

Yeni yeni duyulan Yoga Fit'in yararları saymakla bitmiyor… İlk akla gelenler, vücuda esneklik kazandırması, kuvveti arttırması, stresi azaltması. Bunların dışında, odaklanma ve konsantrasyon konularında da, sıkı bir gelişme yarattığı söyleniyor. Özellikle de, yoğun bir çalışma temposu içinde bulunan insanların bu yöntemle tamamen stresi üzerlerinden attıkları gözlenmiş. Bir de, esas olarak iç huzuru ve sükunet sağlaması açısından çok önemli Yoga-fit...

GreenSpa'da Türk ve yabancı misafirlere bu yoga turunu İstanbul'da yaşayan Amerikalı yoga eğitmeni Erica Balbay veriyor. RYT yoga sertifikasını Los Angeles California'da Corepower Yoga'dan alan Erica Balbay'ın Power Yoga ve Yoga Sculpt sertifikaları da bulunuyor.