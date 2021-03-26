SODİMER'in araştırmasına göre Kovid-19 döneminde eğitimciler en çok öğrencilerini özledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

SODİMER'in araştırmasına göre Kovid-19 döneminde eğitimciler en çok öğrencilerini özledi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
SODİMER'in araştırmasına göre Kovid-19 döneminde eğitimciler en çok öğrencilerini özledi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları araştırmada, Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin tamamına yakınının öğrencilerini özlediğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları araştırmada, Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin tamamına yakınının öğrencilerini özlediğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Eraslan, Tekirdağ'da Bahçeşehir Koleji, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SODİMER iş birliğinde çevrim içi yapılan "Pandemide Öğretmen Olmak" seminerine katıldı.

Levent Eraslan, seminerde yaptığı konuşmada, bu yıl 29 çevrim içi toplantıda 30 bin öğretmenle buluştuklarını söyledi.

Sağlıkçılardan sonra salgından en çok etkilenenlerin öğretmenler olduğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Sınıfta dersleri işlerken bir anda telefondan, bilgisayardan ders anlatmaya başladık. Öğretmenlik mesleği dönüştü. Gelecek eğitimin öğretmeni, dijital öğretmen olacaktır. Bundan sona asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normalleşme süreci oldu ve okulları açtık ama harita kırmızı oldu, yine kapanmaya gidebiliriz. Yine okullar kapanabilir. Artık evler okul, anne babalar öğretici konuma geçti. Çok çocuklu evlerde problemler oldu. Okulun ve öğretmenin değeri bu süreçte anlaşıldı." dedi.

"Türkiye'de her 10 öğretmenden 9'u öğrencilerini özlemiş"

Eraslan, SODİMER olarak salgın döneminde çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ve bu yıl yapılan araştırmada 10 bine yakın öğretmenle görüşüldü. Araştırmada en göze çarpan öğretmenlerin öğrencilerine duyduğu özlemdir. Türkiye'de her 10 öğretmenden 9'u öğrencilerini özlemiş. Yine benzer şekilde 10 öğretmenden 8'i meslektaşlarını ve okulu özlemiş. Bu araştırmada şunu da gördük, öğretmenlerin yeni okul dönemi için öncelik verdikleri alan, öğrencilerinin geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmek olarak görülüyor. Haklılar, OECD'nin araştırmasına göre 1 yıllık öğrenme kaybı 3 yıllık zarara yol açıyor."

Eraslan, öğretmenlik mesleğini geleneksek, dijital ve hibrit öğretmen şeklinde üçe ayırdıklarını ifade etti.

Bu süreçte video tasarlayan, animasyon hazırlayabilen öğretmenlerin fark yaratabildiğini anlatan Eraslan, "Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bilgisayarları, tabletleri kaldırmayın, bunlardan faydalanacağız." diye konuştu.

Öğretmenlerin psikolojik olarak "Artık eğitim öğretime böyle devam edeceğiz" diye kendilerini hazırlamaları gerektiğini dile getiren Eraslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrenci motivasyonunda uzaktan eğitimde, öğrenci sürece ne kadar katılıyorsa öğrenme o kadar artar. Çocuklar süreç içinde önemli dönüm noktasındalar. Bu zamana kadar eğlenmek için kullandıkları tabletler, televizyonlar onlar için öğrenme aracına dönüşmüştür. Öğrencinin motivasyonu bazı önerilerle desteklenmeli. Uzaktan eğitimde öğrenci sınıftaki öğrenci değil. Küçük adımlarla öğrenmeyi sağlayın. Öğrencileri öğrenmeye davet edin. Onlara sürekli soru sorun ki iletişimi güçlendirin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SODİMER'in araştırmasına göre Kovid-19 döneminde eğitimciler en çok öğrencilerini özledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:36:24. #1.15#
title