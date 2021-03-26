SODİMER'in araştırmasına göre Kovid-19 döneminde eğitimciler en çok öğrencilerini özledi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları araştırmada, Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin tamamına yakınının öğrencilerini özlediğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptıkları araştırmada, Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin tamamına yakınının öğrencilerini özlediğinin ortaya çıktığını bildirdi.

Eraslan, Tekirdağ'da Bahçeşehir Koleji, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SODİMER iş birliğinde çevrim içi yapılan "Pandemide Öğretmen Olmak" seminerine katıldı.

Levent Eraslan, seminerde yaptığı konuşmada, bu yıl 29 çevrim içi toplantıda 30 bin öğretmenle buluştuklarını söyledi.

Sağlıkçılardan sonra salgından en çok etkilenenlerin öğretmenler olduğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Sınıfta dersleri işlerken bir anda telefondan, bilgisayardan ders anlatmaya başladık. Öğretmenlik mesleği dönüştü. Gelecek eğitimin öğretmeni, dijital öğretmen olacaktır. Bundan sona asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normalleşme süreci oldu ve okulları açtık ama harita kırmızı oldu, yine kapanmaya gidebiliriz. Yine okullar kapanabilir. Artık evler okul, anne babalar öğretici konuma geçti. Çok çocuklu evlerde problemler oldu. Okulun ve öğretmenin değeri bu süreçte anlaşıldı." dedi.

"Türkiye'de her 10 öğretmenden 9'u öğrencilerini özlemiş"

Eraslan, SODİMER olarak salgın döneminde çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ve bu yıl yapılan araştırmada 10 bine yakın öğretmenle görüşüldü. Araştırmada en göze çarpan öğretmenlerin öğrencilerine duyduğu özlemdir. Türkiye'de her 10 öğretmenden 9'u öğrencilerini özlemiş. Yine benzer şekilde 10 öğretmenden 8'i meslektaşlarını ve okulu özlemiş. Bu araştırmada şunu da gördük, öğretmenlerin yeni okul dönemi için öncelik verdikleri alan, öğrencilerinin geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmek olarak görülüyor. Haklılar, OECD'nin araştırmasına göre 1 yıllık öğrenme kaybı 3 yıllık zarara yol açıyor."

Eraslan, öğretmenlik mesleğini geleneksek, dijital ve hibrit öğretmen şeklinde üçe ayırdıklarını ifade etti.

Bu süreçte video tasarlayan, animasyon hazırlayabilen öğretmenlerin fark yaratabildiğini anlatan Eraslan, "Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bilgisayarları, tabletleri kaldırmayın, bunlardan faydalanacağız." diye konuştu.

Öğretmenlerin psikolojik olarak "Artık eğitim öğretime böyle devam edeceğiz" diye kendilerini hazırlamaları gerektiğini dile getiren Eraslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrenci motivasyonunda uzaktan eğitimde, öğrenci sürece ne kadar katılıyorsa öğrenme o kadar artar. Çocuklar süreç içinde önemli dönüm noktasındalar. Bu zamana kadar eğlenmek için kullandıkları tabletler, televizyonlar onlar için öğrenme aracına dönüşmüştür. Öğrencinin motivasyonu bazı önerilerle desteklenmeli. Uzaktan eğitimde öğrenci sınıftaki öğrenci değil. Küçük adımlarla öğrenmeyi sağlayın. Öğrencileri öğrenmeye davet edin. Onlara sürekli soru sorun ki iletişimi güçlendirin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman