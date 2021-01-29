SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan: "Dijital eğitim artık gelecek dönemlerin eğitimidir"
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SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan: "Dijital eğitim artık gelecek dönemlerin eğitimidir"

29.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:58
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan:

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü'nü ziyaret etti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsü'nü ziyaret etti.

Okulu gezen Eraslan'a, Bahçeşehir Kolejleri Trakya Bölge Koordinatörü Sevtap Engin, Edirne Bahçeşehir İlk ve Ortaokul Müdürü Mahmut Boztürk, Edirne Bahçeşehir Lisesi Müdürü Aysun Yiğitsoy eşlik etti.

Okul yöneticileri Eraslan'a okul hakkında bilgi verdi.

Eraslan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bahçeşehir Koleji'nin dijital eğitim farkını ortaya koymuş bir kurum olduğunu söyledi.

-"Zirve yapılacak"

Mayıs ayında Bahçeşehir Koleji ve SODİMER işbirliğinde "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi"ni yapacaklarını ifade eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Zirvemizin amacı şu, 9 aylık süreçte özellikle öğrenme nesneleri yaratan, öğrenme figürasyonları oluşturan çok değişik ve güzel işler yapan öğretmenlerimiz var. Onları bulmak ve onurlandırmak önemli. Şanlıurfa'nın bir köyünden tutun da Edirne'nin köyündeki öğretmenin oluşturduğu dijital eğitim malzemelerini bulup onları onore etmek istiyoruz.

Dijital eğitim artık gelecek dönemlerin eğitimidir. Kişiye özgü öğrenme modelleri gelecek dönemin eğitim bağlamıdır. Dijital eğitimin yönetimi kavramı ve bununla beraber eğitim programlarının dijitalize şekilde ifade edilmesi son dönemlerin önemli tartışma alanlarıdır."

"Hibrit öğretmen" kavramıyla beraber öğretmenlerin haftanın belirli günleri yüz yüze veya dijital şekilde eğitim verdiğini dile getiren Eraslan, "Dijital eğitim sistemini çok nitelikli yapan uluslar geleceğe mührünü vuracak uluslardır. Bu anlamda pandemi tüm dünyadaki eğitim sistemlerini sıfırladı ve eşitledi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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