SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan yüz yüze eğitime dönüş için öneriler Açıklaması
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SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan yüz yüze eğitime dönüş için öneriler Açıklaması

17.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:01
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan yüz yüze eğitime dönüş için öneriler Açıklaması

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 10 aydır ekran başından ders işlediğini belirterek yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ilk haftanın uyum haftası olmasının önem taşıdığını söyledi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 10 aydır ekran başından ders işlediğini belirterek yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ilk haftanın uyum haftası olmasının önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçildiğini anımsatarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde okullarda öncelikle virüsün bulaşmaması için önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Buna yönelik tedbirlerin alınması ve bunlara uyulması gerektiğini belirten Eraslan, "Sınıf içinde ortak alanlarda, kantinlerde ve öğrencilerin bir alanda bulundukları yerlerde tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bir öğretmen, bir öğrenci ders gününde en az üç maske değiştirmeli ve hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeli." dedi.

Öğrenme kayıplarının analiz edilmesinin önemine işaret eden Eraslan, öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunun belirlenip bunların telafisine yönelik eğitim öğretim sürecine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sadece virüsün mutasyona uğramadığına dikkati çeken Eraslan, şunları kaydetti:

"Öğrencinin öğrenme, öğretmenin de öğretme stilleri değişime uğradı. Bu yüzden 10 aydır ekrandan ders anlatan öğretmenimiz bir anda sınıfa girdiği zaman şaşkınlık yaşayabilir ya da 10 aydır ekrandan ders dinleyen öğrenciler de problem yaşayabilir. İlk haftanın bir uyum, adaptasyon haftası olması önemli. Örneğin 7 ve 10. sınıflar hiç okula gitmedi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Öğretmenin, öğrencinin ve velinin burada iş birliği çok değerli. Çocuk evden çıkarken hijyen kurallarına uygun ve eve döndükten sonra da o derslerin tekrarına dönük bir öğrenme sürecinin kurgulanması gerekmektedir."

"Eğitim fakülteleri ve öğretim programları düzenlenmeli"

Eraslan, internet ile teknik altyapı dahil birçok alanda iyileştirmeler yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun daha hızlı şekilde evlere dönüşmesi ve öğrencilerin de bunların yoğun bir şekilde kullanmasına sağlanması gerekmektedir. Artık hibrit öğretim denen bir kavramdan bahsediyoruz. Öğretmen ve öğrenciler haftanın iki günü okulda belki diğer günlerde de evden yani sistemden devam edecekler. Buna yönelik eğitim fakülteleri ve öğretim programlarının düzenlemesi gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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