SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan "Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı" tespiti
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SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan "Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı" tespiti

29.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:51

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilginin 3'te 1 oranında arttığını belirtti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri sonrası yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilginin 3'te 1 oranında arttığını belirtti.

Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışı kaynaklı anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gizlilik ihlallerinin yerli yazılımlara geçmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Başta BİP olmak üzere yerli uygulamalara ilginin arttığını ifade eden Eraslan, "BİP uygulaması ile HAVELSAN ve NETAŞ'ın yaptığı uygulamalar var. Bunların tamamı ilgi çekmeye başladı. Daha önce yapmadıkları kadar reklamı yapılmaya başlandı ve kullanıcı edindiler. Yerli markalara olan ilginin 3'te 1 oranında arttığını biliyoruz. Yerli markalar görünürlüklerini artırmalı ve kendi özelliklerini tanıtmalı ki küresel devlerle mücadele edebilsinler." diye konuştu.

BİP'in Azerbaycan'da yoğun şekilde kullanıldığını aktaran Eraslan, "Türkiye'de de son haftalarda çok yoğun bir skor elde ettiğini görüyoruz. Ancak kendilerini çok iyi tanıtmaları lazım." dedi.

Eraslan, Türk yazılımcıları taleplere uygun uygulamalar geliştirerek yerli kullanımı artırmaları gerektiğini söyledi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, şöyle devam etti:

"Bizim 25 bin kişi üzerinde yaptığımız 'WhatsApp Sapiens' araştırmamız oldu. Türkiye'deki tekil anlamda en büyük araştırmayla 'WhatsApp İnsanı'nı araştırdık. İnsanlara niye WhatsApp'ı kullandıklarını sorduk. İlk cevap 'ücretsiz olduğu için' oldu. Demek ki anlık mesajlaşma araçları ilk olarak ücretsiz olacak. İkincisi kullanımı basit olduğu ve süreç içerisinde bilgi, belge ve dokümantasyon iletmede kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. En önemlisi de yaygın olduğu için.

Yerli araçların tamamı bu 4 skala üzerinden yürümeli ve buna göre hareket etmeli. Aksi takdirde bu refleks azaldığı zaman yine tekrar eski tersine göç mümkün olabilir. Büyük bir fırsat yakaladılar, çok ciddi reklamlarla elde edemeyecekleri kadar kullanıcı aldılar. Onları orada korumak için de söylediğim 4 öğenin çok net olarak işletilmesi gerekmektedir."

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı' tespiti
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı' tespiti
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı' tespiti
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına ilgi arttı' tespiti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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