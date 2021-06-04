SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda "güçlü ve sürekli yenilenen" şifre kullanımı uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda "güçlü ve sürekli yenilenen" şifre kullanımı uyarısı Açıklaması

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda 'güçlü ve sürekli yenilenen' şifre kullanımı uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya ve dijital ağ kullanıcılarının kendi güvenlikleri için güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olması gerektiğini söyledi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya ve dijital ağ kullanıcılarının kendi güvenlikleri için güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Eraslan, bir program için geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıcılara sosyal medya platformlarında kişisel bilgi ve verilerini paylaşmama uyarısında bulundu.

Sosyal medya platformlarının ve dijital ağların güvenlik açıkları olabildiğine dikkati çeken Eraslan, "Kullanıcılar asla hiçbir sosyal medya aracına kendi T.C. kimlik numaralarını, adreslerini, ehliyet veya pasaport bilgilerini ve banka kartı şifrelerini asla paylaşmasınlar." dedi.

Eraslan, internet ortamında yaşanabilecek risklere karşı kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini alması gerektiğini ifade etti.

Kullanıcıların dijital güvenliklerine önem vermesi gerektiğini aktaran Eraslan şunları kaydetti:

"Çünkü dijital ağa girdiğimiz her süreçte tehlikeye maruz kalıyoruz. Kullanıcılar güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olsunlar. Çünkü dijital dünya insanların verilerine açık bir sistem. Hiç kimse 'Şu çok güvenlidir' diyemez. Çünkü bu algoritma buna göre çalışmıyor. Bu yüzden kullanıcılar, kendi kişisel özelliklerini, bilgilerini, verilerini, adreslerini paylaşmamayı öncelikle bir kültür haline getirmeli. Aynı şekilde aileler bunu çocuklarına öğretmeleri gerekli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Elanur'un 8 günlük çatı esareti! Günlerce aç bırakılmış
Elanur'un 8 günlük çatı esareti! Günlerce aç bırakılmış
Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Enes Ünal Mert Günok Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda "güçlü ve sürekli yenilenen" şifre kullanımı uyarısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:59:53. #1.14#

title